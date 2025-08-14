Сотрудник Минюста США бросил сэндвич в полицейского и остался без работы

Генпрокурор Пэм Бонди заявила о том, что в Вашингтоне сотрудника министерства юстиции США уволили за то, что он бросил сэндвич в полицейского, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает The Washington Post, 37-летний Данн работал специалистом по международным отношениям в уголовном отделе Минюста. Его арестовали после того, как он подошел к сотрудникам Таможенно-пограничной службы США в Вашингтоне, ткнул пальцем одному из них в лицо, обругал его, назвав фашистом, а затем бросил сэндвич. "Это пример того, с чем мы сталкиваемся уже семь месяцев, работая над переориентацией министерства юстиции. Вы не будете работать в этой администрации, проявляя неуважение к нашему правительству и правоохранительным органам", – подчеркнула генпрокурор. Ранее сообщалось, что Госдеп США массово увольняет сотрудников

