Мелания Трамп против Хантера Байдена: президент США поддержал иск супруги
Как отмечает The Guardian, сын бывшего президента Джо Байдена заявил в интервью, что первую леди с Дональдом Трампом познакомил скандально известный финансист Эпштейн. Эта информация распространилась в соцсетях и СМИ, что, по мнению адвоката Мелании, принесло ей "огромный финансовый и репутационный ущерб".
Президент США Дональд Трамп поддержал подачу своей супругой судебного иска на один миллиард долларов по обвинению Байдена в клевете.
"Я думаю, что нужно идти вперед. Знаете, в последнее время я неплохо справлялся с этими судебными исками… и Джеффри Эпштейн не имел никакого отношения к Мелании и нашему знакомству", – заявил политик в интервью радио Fox News.
Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.