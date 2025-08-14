#АЭС в Казахстане
Мир

Мелания Трамп против Хантера Байдена: президент США поддержал иск супруги

Мелания пригрозила Байдену иском, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2025 01:50 Фото: flickr/White House
Мелания Трамп требует от Хантера Байдена отказаться от комментариев, связывающих ее с Джеффри Эпштейном, и пригрозила подать в суд, если он этого не сделает, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает The Guardian, сын бывшего президента Джо Байдена заявил в интервью, что первую леди с Дональдом Трампом познакомил скандально известный финансист Эпштейн. Эта информация распространилась в соцсетях и СМИ, что, по мнению адвоката Мелании, принесло ей "огромный финансовый и репутационный ущерб".

Президент США Дональд Трамп поддержал подачу своей супругой судебного иска на один миллиард долларов по обвинению Байдена в клевете.

"Я думаю, что нужно идти вперед. Знаете, в последнее время я неплохо справлялся с этими судебными исками… и Джеффри Эпштейн не имел никакого отношения к Мелании и нашему знакомству", – заявил политик в интервью радио Fox News.

Эпштейна задержали 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста прекратили после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
