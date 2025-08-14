Мелания Трамп против Хантера Байдена: президент США поддержал иск супруги

Мелания Трамп требует от Хантера Байдена отказаться от комментариев, связывающих ее с Джеффри Эпштейном, и пригрозила подать в суд, если он этого не сделает, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает The Guardian, сын бывшего президента Джо Байдена заявил в интервью, что первую леди с Дональдом Трампом познакомил скандально известный финансист Эпштейн. Эта информация распространилась в соцсетях и СМИ, что, по мнению адвоката Мелании, принесло ей "огромный финансовый и репутационный ущерб".

Президент США Дональд Трамп поддержал подачу своей супругой судебного иска на один миллиард долларов по обвинению Байдена в клевете.



"Я думаю, что нужно идти вперед. Знаете, в последнее время я неплохо справлялся с этими судебными исками… и Джеффри Эпштейн не имел никакого отношения к Мелании и нашему знакомству", – заявил политик в интервью радио Fox News.