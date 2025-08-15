Зеленский озвучил ключевые ожидания от встречи Трампа и Путина
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Сегодняшняя встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным должна открыть возможность для реального мира между Украиной и РФ, сообщает Zakon.kz.
По словам президента Украины Владимира Зеленского в Telegram, он провел Ставку верховного главнокомандующего. Президент уже ждет доклады разведки об актуальных планах России и ее подготовке к саммиту на Аляске.
"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и ответные шаги должны быть сделаны Россией", – отметил президент.
Также он добавил, что в Украине рассчитывают на США и готовы работать максимально продуктивно.
Ранее Зеленский прокомментировал предложение Трампа об обмене территориями с Россией.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript