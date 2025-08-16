#АЭС в Казахстане
Мир

Шорты, купленные в интернете, довели девушку до больничной койки

шорты, Англия, брак, жжение, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 17:01 Фото: pixabay
Англичанка Молли-Мэй Уотсон из Лондона купила шорты из эластана через интернет-магазин. Она надела их под платье на вечеринку перед родами сестры и в какой-то момент почувствовала жжение в верхней части правого бедра, сообщает Zakon.kz.

Когда она попыталась снять шорты, чтобы осмотреть ногу, обнаружила, что их ткань прилипла к коже, сообщает Daily Mail.

"Я почему-то подумала, что мне под платье забралась пчела. Шорты вплавились мне в ногу, поэтому мне пришлось их сорвать. У меня остались ожоги первой и второй степени", – рассказала Молли-Мэй Уотсон.

Врачи сообщили, что у девушки могут остаться шрамы на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске мужчина получил ожоги 90% тела при попытке заправить паяльную лампу бензином.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
