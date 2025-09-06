#АЭС в Казахстане
Мир

В Каспийском море обнаружили тело

Пирс, море, птицы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 04:40 Фото: pixabay
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении тела из Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По информации Report с ссылкой на пресс-службу МЧС, это произошло на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку (Азербайджан).

На место происшествия были привлечены водолазы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В рамках проведенных мероприятий тело человека было извлечено из воды и передано по назначению.

Ранее сообщалось, что в Актау ночная драка закончилась поножовщиной: двое мужчин в больнице. Инцидент произошел около 01:30 на аллее за первым домом в 12 микрорайоне города.

Аксинья Титова
