В Каспийском море обнаружили тело

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении тела из Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

По информации Report с ссылкой на пресс-службу МЧС, это произошло на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку (Азербайджан).

На место происшествия были привлечены водолазы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В рамках проведенных мероприятий тело человека было извлечено из воды и передано по назначению.

