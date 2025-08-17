#АЭС в Казахстане
Мир

Пенсионерка лишилась четырех квартир за 339 млн тенге из-за мошенников

Россиянка лишилась четырех квартир в Москве и более миллиона рублей из-за действий мошенников, сообщает Zakon.kz.

О случае рассказали в прокуратуре Москвы. 78-летней пенсионерке позвонил мужчина, который представился участковым, сообщил ей свой "новый" номер телефона и предупредил, что ей могут звонить мошенники.

"Введенная в заблуждение женщина поверила, а когда ей позвонили соучастники псевдосиловика и начали требовать деньги, тут же связалась с ним. Лжеучастковый успокоил женщину, сказал, что теперь все ее телефонные переговоры будут "прослушивать", нужно выполнять указания "преступников" и тогда их поймают", – рассказали в прокуратуре.

По указанию телефонных мошенников женщина взяла из дома имеющиеся сбережения в сумме 800 тыс. рублей и положила их в почтовый ящик в доме, адрес которого ей указали аферисты. Аналогичным образом злоумышленники похитили у пенсионерки еще 300 тыс. рублей, которые она по их указанию сняла со счета. После этого женщине сообщили, что нескольких "преступников" уже поймали и они сотрудничают со следствием, но для изобличения остальных нужно продолжить "операцию".

"По указанию звонивших женщина продала квартиры на улице Санникова и в Чукотском проезде, а также две квартиры на улице Беломорская. Деньги от сделок она передала посыльным мошенников. Когда "телефонные правоохранители" стали уговаривать женщину оформить ренту на ее квартиру в Московской области, она поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 50 млн рублей (339 млн тенге)", – рассказали правоохранители.

Ранее казахстанцу вернули новую машину за 30 млн тенге, которую пытались угнать мошенники прямо из автосалона.

Андрей Дюсупов
