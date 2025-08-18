#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.87
632.01
6.76
Мир

Европа заявила о готовности разместить свои войска в Украине

Флаг Евросоюза, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 06:18 Фото: pixabay
17 августа лидеры коалиции собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт британского правительства, в заявлении сказано, что в коалиции высоко оценили приверженность Трампа в предоставлении гарантий безопасности Украине, и отметили, что помимо прочих мер, "коалиция решительных" будет играть важную роль посредством многонациональных сил в Украине.

"Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины", – сказано в заявлении.

Помимо этого, лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь справедливый и прочный мир. Отметим, что 18 августа Зеленский посетит Вашингтон, чтобы обсудить детали завершения войны.

Ранее появилась информация, что Зеленский ввел санкции против компаний трех стран.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Про него забыли": турист утонул на популярном курорте во время дайвинга
Мир
02:59, 18 августа 2025
"Про него забыли": турист утонул на популярном курорте во время дайвинга
Зеленский ввел санкции против компаний трех стран
Мир
02:30, 18 августа 2025
Зеленский ввел санкции против компаний трех стран
Москва согласилась на уступки по пяти областям Украины – Уиткофф
Мир
19:07, 17 августа 2025
Москва согласилась на уступки по пяти областям Украины – Уиткофф
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: