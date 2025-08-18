Европа заявила о готовности разместить свои войска в Украине

17 августа лидеры коалиции собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и дальнейшие шаги в мирных переговорах после встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт британского правительства, в заявлении сказано, что в коалиции высоко оценили приверженность Трампа в предоставлении гарантий безопасности Украине, и отметили, что помимо прочих мер, "коалиция решительных" будет играть важную роль посредством многонациональных сил в Украине.

"Они вновь подчеркнули готовность развернуть силы обеспечения безопасности после прекращения боевых действий, а также оказать помощь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении Вооруженных сил Украины", – сказано в заявлении.

Помимо этого, лидеры подтвердили неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Украины Владимира Зеленского достичь справедливый и прочный мир. Отметим, что 18 августа Зеленский посетит Вашингтон, чтобы обсудить детали завершения войны.

Ранее появилась информация, что Зеленский ввел санкции против компаний трех стран.