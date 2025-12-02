#АЭС в Казахстане
Мир

Названы самые грязные города планеты

мусор, грязь, рейтинг, города, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 00:08 Фото: pixabay
Компания Radical Storage, специализирующаяся на хранении багажа, опубликовала рейтинг самых загрязненных туристических городов мира – и его возглавил Будапешт, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, столичная система обращения с отходами не справляется с наплывом путешественников: 37,9% отзывов туристов о чистоте в Будапеште оказались негативными.

На втором месте – Рим, где 35,7% гостей жалуются на грязь. Лас-Вегас занял третью строчку с 31,6% отрицательных упоминаний.

В десятку самых грязных городов также вошли:

  • Флоренция (Италия),
  • Париж (Франция),
  • Милан (Италия),
  • Верона (Италия),
  • Франкфурт (Германия),
  • Брюссель (Бельгия),
  • Каир (Египет).

А ранее стало известно о том, как власти Алматы будут бороться со смогом. Подробнее можно узнать здесь.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
