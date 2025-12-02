Названы самые грязные города планеты

Компания Radical Storage, специализирующаяся на хранении багажа, опубликовала рейтинг самых загрязненных туристических городов мира – и его возглавил Будапешт, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, столичная система обращения с отходами не справляется с наплывом путешественников: 37,9% отзывов туристов о чистоте в Будапеште оказались негативными.

На втором месте – Рим, где 35,7% гостей жалуются на грязь. Лас-Вегас занял третью строчку с 31,6% отрицательных упоминаний.

В десятку самых грязных городов также вошли:

Флоренция (Италия),

Париж (Франция),

Милан (Италия),

Верона (Италия),

Франкфурт (Германия),

Брюссель (Бельгия),

Каир (Египет).

