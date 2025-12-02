Названы самые грязные города планеты
Фото: pixabay
Компания Radical Storage, специализирующаяся на хранении багажа, опубликовала рейтинг самых загрязненных туристических городов мира – и его возглавил Будапешт, сообщает Zakon.kz.
Согласно исследованию, столичная система обращения с отходами не справляется с наплывом путешественников: 37,9% отзывов туристов о чистоте в Будапеште оказались негативными.
На втором месте – Рим, где 35,7% гостей жалуются на грязь. Лас-Вегас занял третью строчку с 31,6% отрицательных упоминаний.
В десятку самых грязных городов также вошли:
- Флоренция (Италия),
- Париж (Франция),
- Милан (Италия),
- Верона (Италия),
- Франкфурт (Германия),
- Брюссель (Бельгия),
- Каир (Египет).
