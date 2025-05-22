Гарварду запретили брать иностранных студентов: США хотят расширить запрет

Глава Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм Штатов заявил, что Штаты рассматривают возможность запретить другим университетам страны принимать иностранных студентов, следуя примеру Гарварда, лишенного права участвовать в программах студенческих обменов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Fox News, ведомство не опасается юридических последствий после отзыва аккредитации у Гарварда.

"Пусть попробуют оспорить наши действия в суде", – заявила она, отвечая на вопрос о возможных исках со стороны вузов.

Также она отметила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, а все иностранные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Она добавила, что ее решение означает перевод всех иностранных студентов в другие университеты, чтобы они смогли сохранить свой статус.



Ранее сообщалось, что сотни алматинских абитуриентов отдали мошенникам миллионы тенге за "обучение в Гарварде".