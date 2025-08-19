#АЭС в Казахстане
Мир

Сына кронпринцессы Норвегии обвиняют в изнасиловании

Мариус Борг Хёйбю, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 02:30 Фото: Legion-Media
Сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйбю предстанет перед судом в начале следующего года. Его обвиняют в изнасиловании, домашнем насилии, нападении и других преступлениях после годичного полицейского расследования, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, 28-летний Мариус Борг Хёйбю отрицает серьезные обвинения в свой адрес, включая обвинения в изнасиловании и домашнем насилии.

В ноябре 2024 года полиция задержала Хёйбю на одну неделю в рамках расследования.

18 августа ему были предъявлены обвинения в 32 уголовных преступлениях, включая одно изнасилование с совершением полового акта и три изнасилования без полового акта, некоторые из которых он снимал на свой телефон, сообщило обвинение.

"Судьи должны решить, виновен ли он", – заявил на пресс-конференции прокурор Стурла Хенриксбё.

В августе прошлого года полиция объявила Хёйбю подозреваемым в физическом нападении на женщину, с которой он состоял в отношениях.

В заявлении для СМИ Хёйбю признался, что нанес женщине телесные повреждения, находясь под воздействием кокаина и алкоголя, а также нанес ущерб ее квартире. Хёйбю заявил, что раскаивается в своих действиях.

Ранее сообщалось, что пастора судят в Британии за избиение и сексуальное насилие над детьми и женщинами.

Аксинья Титова
