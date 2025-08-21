#АЭС в Казахстане
Мир

Камчатку сотрясли 19 афтершоков за сутки

Сейсмическое событие магнитудой 6 зафиксировано у берегов Камчатского края. Информация об этом появилась в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой Геофизической службы РАН (ЕГС РАН), сообщает Zakon.kz.

Согласно полученным данным, очаг землетрясения залегал на глубине почти 46 км в Тихом океане. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 205 км.

"За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,8 до 6,0. По инструментальным данным, подземные толчки в населенных пунктах ощущались два раза силой от трех до четырех баллов", – добавили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Землетрясение стало самым мощным за минувшие сутки, следует из данных ЕГС РАН.

Афтершоки с магнитудой от 4 до 5,6 фиксировались 19 раз за последние 24 часа, их частота постепенно снижается.

Ранее сообщалось, что 29 человек пострадали в Индонезии в результате сильного землетрясения.

Аксинья Титова
