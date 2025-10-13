Отпуск в Египте испортили туристам из-за конференции по Газе

Российских туристов лишили премиального отдыха в Египте из-за конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, более 30 россиян оставили без пятизвездочного all-inclusive. Их переселили в более дешевый отель, так как их апартаменты заняли под мероприятие, о котором никто не знал.

"Тур стоимостью 350 тыс. рублей на двоих в отель Rixos Premium Alamein 5 включал в себя перелет из Москвы в Каир, четыре часа на авто от Каира до Эль-Аламейна и "сюрприз" в виде занятых номеров", – рассказали отдыхающие.

Уже на месте россияне узнали, что в отеле проводится международная конференция и их на двое суток переселят в полупустующий отель Ghazala, который на уровень ниже, чем Rixos, и находится в часе езды. Позже отель возместил россиянам только 200 долларов за предоставленные неудобства. И чтобы задобрить гостей, провели для них дискотеку с российской музыкой.

На днях из-за конфликта по стоимости аренды в Риме закрылось кафе, где Гоголь писал "Мертвые души".