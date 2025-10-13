#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
539.06
623.75
6.63
Туризм

Отпуск в Египте испортили туристам из-за конференции по Газе

Отдых в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 07:31 Фото: pixabay
Российских туристов лишили премиального отдыха в Египте из-за конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала SHOT, более 30 россиян оставили без пятизвездочного all-inclusive. Их переселили в более дешевый отель, так как их апартаменты заняли под мероприятие, о котором никто не знал.

"Тур стоимостью 350 тыс. рублей на двоих в отель Rixos Premium Alamein 5 включал в себя перелет из Москвы в Каир, четыре часа на авто от Каира до Эль-Аламейна и "сюрприз" в виде занятых номеров", – рассказали отдыхающие.

Уже на месте россияне узнали, что в отеле проводится международная конференция и их на двое суток переселят в полупустующий отель Ghazala, который на уровень ниже, чем Rixos, и находится в часе езды. Позже отель возместил россиянам только 200 долларов за предоставленные неудобства. И чтобы задобрить гостей, провели для них дискотеку с российской музыкой.

На днях из-за конфликта по стоимости аренды в Риме закрылось кафе, где Гоголь писал "Мертвые души".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Продюсер Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз
08:22, Сегодня
Продюсер Виктор Дробыш стал дедушкой в пятый раз
Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью из Египта прибыли в сектор Газа
15:31, 21 октября 2023
Первые 20 грузовиков с гуманитарной помощью из Египта прибыли в сектор Газа
Еще две партии гуманитарной помощи прибыли в сектор Газа
11:32, 23 октября 2023
Еще две партии гуманитарной помощи прибыли в сектор Газа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: