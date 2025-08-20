#АЭС в Казахстане
Мир

"Хотел купаться в крови жертв": фанат Ганнибала Лектера попался с уликами

парень стал маньяком из-за любви к Ганнибалу Лектору, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 20:37 Фото: freepik
В Великобритании задержан 22-летний повар паба Джейкоб Пауэр, который планировал нападения на постояльцев отеля и собирался "попробовать их на вкус", передает Zakon.kz.

Мужчина рассказал психиатру о намерении стать маньяком, после чего полиция провела обыск в его доме, об этом сообщает Daily Star.

Полиция нашла очки ночного видения, крючки для туш, шприцы, веревки, наручники, лопату, отбеливатель и нож для разделки мяса. На заднем дворе обнаружили свежевырытые пустые могилы.

В блокноте Пауэра были записи о "купании в крови жертв" и план будущей "комнаты каннибала". Сам он признался, что решился на это из-за любви к персонажу фильма "Молчание ягнят" Ганнибалу Лектеру.

Расследование показало, что Пауэр похитил деньги из гостиницы и завладел ключами от нескольких комнат, где собирался реализовать задуманное. На допросе он утверждал, что находился под наркотиками, а предметы собирал "как коллекционер" и не собирался их использовать. Вину он не признал, но полиция продолжает расследование.

Ранее мы сообщали, что турист в Египте вырезал надпись на краснокнижной черепахе.

Асель Аукешева
