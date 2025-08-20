Экскурсовод погибла на глазах туристов в Колизее

Во время работы в Колизее умерла экскурсовод Мария Джованна Джомарино, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал RomaToday, трагедия произошла 19 августа. Отмечается, что сначала у гида ухудшилось самочувствие после подъема по лестнице, далее она потеряла сознание. На место происшествия прибыла скорая помощь, которая попыталась реанимировать женщину, однако она скончалась.

Согласно данным издания, смерть наступила по естественным причинам – в результате остановки сердца.

Ранее сообщалось, что турист утонул на популярном курорте во время дайвинга.