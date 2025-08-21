Мини-версии Лабубу выпустят на этой неделе
Объявление о выпуске новой мини-версии Лабубу стимулировало рекордный рост акций компании Pop Mart International Group Ltd., пишет The New York Times. Исполнительный директор компании отметил, что теперь брелок, который носят в основном на сумках, можно будет повесить на мобильный телефон.
После этого анонса акции производителя Лабубу мгновенно взлетели.
#Chinese art toy company #PopMart CEO Wang Ning said on Wednesday that the company's most popular product is the #Labubu charm, and that Pop Mart will release a #miniLabubu that connects to a phone this week.— Ifeng News (@IFENG__official) August 21, 2025
Wang Ning emphasized his confidence in the mini Labubu. pic.twitter.com/CGitDVWXI5
По словам директора компании, даже он не смог точно предсказать рост доходов на фоне ажиотажа вокруг монстров Лабубу по всему миру. Ван Нин также отметил, что если ранее в этом году Pop Mart надеялся, что продажи достигнут 20 млрд юаней, это 2,8 млрд долларов, то теперь он считает, что получить и 30 млрд юаней "будет совсем несложно".
Акции выросли на целых 12%, что является самым высоким показателем с момента размещения акций компании в декабре 2020 года. Это компенсировало предыдущие потери в размере до 4,7%, когда некоторые аналитики выразили обеспокоенность по поводу того, как долго продержится спрос на популярных персонажей Pop Mart.
