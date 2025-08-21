#АЭС в Казахстане
Мир

Президент Чехии готов направить миротворцев в Украину

Президент Чехии согласился направить чешских миротворцев в Украину, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 22:13 Фото: X/prezidentpavel
Чехия может принять участие в возможной международной миротворческой миссии в Украине, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил президент страны Петр Павел, передает České noviny. По его словам, если будет принято решение о размещении миротворцев на украинской территории, Прага "может и должна быть их частью", поскольку с самого начала военных действий поддерживает Киев и активно участвует в мирных инициативах.

Президент Чехии также допустил создание вдоль линии соприкосновения демилитаризованной зоны под международным контролем, где могли бы быть размещены иностранные силы.

"В интересах Киева могут быть сделаны некоторые территориальные уступки, даже несмотря на то, что это нарушает нормы международного права", – отметил глава Чехии.

Президент США Дональд Трамп внезапно решил оставить попытки организовать двустороннюю встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Фото Алия Абди
Алия Абди
