37-летнего педагога из Латвии обвиняют в совращении 180 девочек от пяти до 12 лет

В Латвии задержали 37-летнего учителя, которого подозревают в насилии над детьми и изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. По версии следствия, мужчина за восемь лет совратил не менее 180 детей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным гостелерадиокмпании LSM, во время обысков стражи порядка обнаружили носители информации с материалами сексуального насилия. Расследование выявило, что в период с 2016 по 2024 год злоумышленник тайно записывал видеозвонки, во время которых он уговаривал их раздеться. Его жертвами стали девочки в возрасте от пяти до 12 лет.

Как уточняется, в 2016 и 2017 годах мужчина установил дружеский контакт с несовершеннолетними, чтобы использовать их в дальнейшем для производства порнографических материалов. Всего было выявлено 266 подобных видеозаписей. Также в 2016 году подозреваемый совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой, оставшейся на его попечении.

Отмечается, что мужчина до задержания работал учителем в школе. На данный момент уголовное дело передано в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что пастора судят в Британии за избиение и сексуальное насилие над детьми и женщинами.