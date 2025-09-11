В Грузии арестовали казахстанца, скрывавшегося от Интерпола 6 лет: в чем его обвиняют

В Грузии задержали казахстанца, которого шесть лет назад уличили в организации притона под видом массажного салона, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел РК (МВД) 11 сентября рассказали, что по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Рустави (Грузия) задержан мужчина, находящийся в международном розыске за дачу взятки должностному лицу.

"По данным следствия, в 2019 году подозреваемый передал взятку в размере 400 долларов США сотруднику правоохранительных органов с целью избежания уголовной ответственности. Ранее в рамках проверки деятельности одного из массажных салонов, принадлежащего подозреваемому, было установлено, что под видом предоставления массажных услуг осуществлялась незаконная деятельность по оказанию интимных услуг", – сообщили в МВД.

В настоящее время задержанный помещен под стражу на территории Грузии.

8 сентября 2025 года сообщалось о задержании в Черногории двух казахстанцев, подозреваемых в создании наркомаркета.