Мир

Серфер пережил нападение акулы и героически добрался до больницы

Морские обитатели, океан, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 08:55 Фото: freepik
У берегов острова Кенгуру в Австралии узкозубая акула сильно покусала 50-летнего серфера, сообщает Zakon.kz.

По информации 9news.com.au, как выяснила организация по наблюдению за акулами штата Южная Австралия, хищница напала на мужчину, поскольку он мешал ей охотиться за тюленем. Она два раза укусила его за ноги и уплыла дальше.

Серфер пережил нападение акулы и, несмотря на раны, сам добрался до больницы. Его травмы совместимы с жизнью, но ему необходима операция.

Узкозубые акулы обитают преимущественно в тропических и субтропических водах Атлантического океана. В длину они могут достигать 3,3 м. Несмотря на свои размеры, они нападают на людей очень редко.

Ранее мы писали о том, что запах дуриана спутали с утечкой газа и несколько раз вызывали пожарных в Германии.

Аксинья Титова
