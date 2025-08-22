#АЭС в Казахстане
Мир

Американец выплатил ипотеку, но потерял жилье из-за долга за воду в 2,6 млн тенге

американец лишился жилья из-за долга за воду, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 23:02 Фото: pixabay
Житель Бруклина Филмор Браун, более двадцати лет выплачивавший ипотеку за дом своей мечты, лишился имущества из-за неоплаченного счета за воду, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC News, мужчина купил дом в 1996 году и к 2019-му полностью выплатил ипотеку, но накопил долг за воду в размере около 5 тыс. долларов (более 2,6 млн тенге). В 2020 году городские власти передали задолженность в траст – специальную структуру, куда поступают неоплаченные счета за налоги или коммунальные услуги. Инвесторы, выкупившие долг, потребовали его возмещения с процентами. Так как задолженность не была погашена, дом был выставлен на аукцион и продан.

По словам американца, о проблеме он узнал лишь тогда, когда незнакомые люди попытались войти в его дом посреди ночи. Позже выяснилось, что у них есть законные основания находиться в доме.

"Это моя единственная мечта. Я не могу есть, я не могу спать, я не могу пить. Это было украдено у меня", – говорит Браун.

Согласно судебным документам, уведомления были вручены в ноябре 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Однако сам Браун заявляет, что никаких бумаг не видел. В данное время он продолжает жить на верхнем этаже трехквартирного дома, сдавая нижние квартиры другим семьям.

Адвокаты мужчины говорят, что американец регулярно вносил деньги за налоги и новые счета за воду, и проблема в том, что старый долг после передачи в траст не отображался в текущих квитанциях, а значит, у Брауна не было возможности узнать о задолженности.

"Должно быть более четкое уведомление для таких случаев, иначе тысячи людей могут оказаться в аналогичной ситуации", – заявила адвокат Йоланда Николсон.

Между тем в Департаменте финансов Нью-Йорка заявили, что их цель – не допустить потери жилья. В ведомстве отметили, что с прошлого года власти усилили меры поддержки владельцев недвижимости: увеличили сроки для погашения задолженности, расширили программы налоговых льгот и внедрили систему гибких платежных планов.

Ранее сообщалось, сколько стоит снять квартиру в городах Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
