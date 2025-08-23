В Бангладеш поймали огромного окуня-баррамунди весом 24 килограмма

Фото: pixabay

Рыба попала в сети в Бенгальском заливе недалеко от города Патуакахали. На аукционе она ушла с молотка за 36 тысяч така (159 тыс. тенге). По мнению специалистов, в последний раз окуней таких размеров ловили пять-семь лет назад, сообщает Zakon.kz.

Старший офицер управления рыболовства Калапары-Упазилы Апу Саха связал появление в регионе больших окуней с недавним ограничением лова, сообщает BSS. "Это результат запрета. После 58-дневного запрета на лов рыбаки выходят в море, и естественно, им в сети попадается крупная рыба", – сообщил специалист. Ранее сообщалось, что в штате Флорида рыбак Шон Маас оказался в больнице после того, как попытался сфотографироваться с лимонной акулой.



