Мир

В Бангладеш поймали огромного окуня-баррамунди весом 24 килограмма

окунь, крупный улов, Бангладеш, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 12:42 Фото: pixabay
Рыба попала в сети в Бенгальском заливе недалеко от города Патуакахали. На аукционе она ушла с молотка за 36 тысяч така (159 тыс. тенге). По мнению специалистов, в последний раз окуней таких размеров ловили пять-семь лет назад, сообщает Zakon.kz.

Старший офицер управления рыболовства Калапары-Упазилы Апу Саха связал появление в регионе больших окуней с недавним ограничением лова, сообщает BSS.

"Это результат запрета. После 58-дневного запрета на лов рыбаки выходят в море, и естественно, им в сети попадается крупная рыба", – сообщил специалист.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида рыбак Шон Маас оказался в больнице после того, как попытался сфотографироваться с лимонной акулой.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
