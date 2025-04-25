Американец поймал самую крупную рыбу штата, отпустил ее на волю и остался без рекорда

В штате Вирджиния рыболов поймал полосатого окуня рекордных размеров, но не стал регистрировать достижение, чтобы сохранить рыбе жизнь. Огромный полосатый окунь попался Джеффу Хаббарду на крючок на озере Чероки в Теннесси, сообщает Zakon.kz.

Рыбак приманил рыбу весом 10,6 кг на живца в глубокой части водоема, затем забросил удочку с искусственной приманкой и после примерно 30 минут борьбы вытащил рыбу из воды, сообщает издание MetroNews.

После взвешивания стало понятно, что Хаббард может побить рекорд штата, который ранее составлял 10,51 кг. Однако, для регистрации достижения требовалось время, а окунь был с икрой. Мужчина не хотел губить рыбу, ждущую приплода, поэтому решил пожертвовать титулом рекордсмена.

"Сделал фото, поцеловал ее в голову и бросил в воду. Она ударила хвостом и окатила меня водой – будто дала понять: "Отпусти, хватит меня щупать уже", – вспоминает Джеффу Хаббард.

Ранее в Акмолинской области вблизи села Сабынды полицейский и сотрудник отдела рыбной инспекции спасли тонущего рыбака. Мужчина оступился с обрыва и из-за намокшей одежды не мог выбраться на берег. Ему пришлось провести в ледяной воде более часа, борясь с сильным течением.