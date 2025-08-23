Морские биологи подтвердили существование прототипа легенд о русалках

Дюгонь – один из древнейших морских млекопитающих – был обнаружен в водах у рифа Юншу в районе островов Наньша в Китае. Это животное впервые было обнаружено в этом районе, сообщает Zakon.kz.

По словам исследователей, активность дюгоней неоднократно наблюдалась вблизи рифа с начала июля, а в августе их запечатлели на камеру.

"Дюгонь – единственное морское млекопитающее на планете, питающееся исключительно морской травой, и единственный сохранившийся морской вид семейства дюгоней отряда сирен. Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид и имеет статус вида, находящегося под угрозой исчезновения, а в Китае – как вид дикой природы, находящийся под первостепенной защитой", – сообщает издание CGTN.

Дюгони могут достигать четырех метров в длину и играют важную роль в поддержании жизнеспособности морских водорослей и биоразнообразия среды обитания. Хотя внешне дюгони совсем не похожи на русалок, моряки прошлых веков, видя их вдали, могли принять их за мифических существ. В 2022 году этот вид был объявлен функционально вымершим в прибрежных водах материкового Китая.

