Индия не планирует отвечать на пошлины Трампа

Индия не планирует быстро принимать ответные меры на торговые пошлины президента США Дональда Трампа и сосредоточит усилия на переговорах о заключении торговой сделки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Economic Times со ссылкой на представителя индийского правительства, Индия стремится к диалогу, а не к конфронтации. По его словам, страна планирует работать над заключением сбалансированной и справедливой торговой сделки с США.

Уточняется, что в данное время обсуждаются все варианты, и будут включены как товары, так и услуги.

Издание также отмечает, что Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди в феврале договорились провести переговоры о двусторонней торговой сделке к осени 2025 года.

Президент США Дональд Трамп в среду, 2 апреля 2025 года, подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство государств столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс.

По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, в пятницу, 4 апреля, Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из Соединенных Штатов.

На следующей неделе должны вступить в силу более высокие пошлины на товары 57 крупных торговых партнеров. В списке оказался и Казахстан. Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, прокомментировали в Минторговли РК.