В секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов
Об этом пишет издание Middle East Eye.
"Число журналистов, погибших с начала войны-геноцида против сектора Газа, выросло до 240", – говорится в сообщении.
Как уточняется, последним погибшим стал Халед Мухаммед аль-Мадхун, работавший оператором телеканала Palestine TV. Трагедия произошла во время освещения нападения израильской армии на гуманитарных работников вблизи контрольно-пропускного пункта Зиким на севере сектора Газа.
Palestinian journalist Khaled Mohammad Al-Madhoun, a cameraman for Palestine TV, was killed by Israeli gunfire on Saturday, August 23, 2025, while covering the Israeli army’s targeting of aid seekers near the Zikim crossing in northern Gaza.— TRT World (@trtworld) August 23, 2025
The Palestinian Journalists’… pic.twitter.com/Ci1c85j1kh
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить операцию по захвату города Газа и разгрому радикального палестинского движения ХАМАС.