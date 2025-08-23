#АЭС в Казахстане
Мир

В секторе Газа за два года военного конфликта с Израилем погибли 240 журналистов

сколько журналистов погибло в секторе Газа с начала обострения конфликта с Израилем, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 01:24 Фото: pixabay
Информационная служба правительства сектора Газа заявила о том, что с начала военного конфликта с Израилем, с 7 октября 2023 года, в регионе погибли 240 журналистов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Middle East Eye.

"Число журналистов, погибших с начала войны-геноцида против сектора Газа, выросло до 240", – говорится в сообщении.

Как уточняется, последним погибшим стал Халед Мухаммед аль-Мадхун, работавший оператором телеканала Palestine TV. Трагедия произошла во время освещения нападения израильской армии на гуманитарных работников вблизи контрольно-пропускного пункта Зиким на севере сектора Газа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить операцию по захвату города Газа и разгрому радикального палестинского движения ХАМАС.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
