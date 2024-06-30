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Около 38 тысяч человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем

Около 38 тысяч человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 18:25 Фото: pixabay
С начала военного конфликта в Газе погибли около 38 тыс. человек, еще около 87 тыс. были ранены, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Telegram заявило Министерство здравоохранения палестинского сектора.

"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа на сегодняшний день возросло до 37 877", – говорится в сообщении.

Как уточняется, с октября 2023 года в анклаве пострадали 86 969 человек. В Минздраве уточнили, что "за минувшие сутки в результате артобстрелов и атак с воздуха израильских сил в различных районах Газы погибли 43 палестинца, еще 111 получили ранения".


7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

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