Израиль снова нанес удары по целям в секторе Газа

19 октября 2025 года армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в Рафахе (город в Газе) после вступления мирного соглашения, сообщает Zakon.kz.

По данным The Jerusalim Post, удары произвели после того, как боевики ХАМАС выпустили противотанковую ракету по ЦАХАЛу.

Также издание сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с министром обороны Исраэлем Кацем и начальником Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Эялем Замиром, чтобы обсудить характер реакции Израиля на "нарушения ХАМАС режима прекращения огня".

В Армии обороны Израиля пока не подтвердили эти сообщения.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал возобновить боевые действия.

"Я призываю премьер-министра отдать приказ Армии обороны Израиля полностью возобновить боевые действия в секторе Газа в полном составе. Нацистская террористическая организация должна быть полностью уничтожена – и желательно как можно скорее", – написал Бен-Гвир.

13 октября 2025 года в Египте подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа.