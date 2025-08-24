#АЭС в Казахстане
Мир

В Германии могут вернуть обязательный призыв на военную службу

Солдат, учения, оружие, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 06:30 Фото: pixabay
Власти Германии стали на шаг ближе к возобновлению обязательного призыва на военную службу, сообщает Zakon.kz.

Как передает РБК, в январе 2026-го года может вступить в силу новый закон, по которому власти могут вводить призыв на военную службу, если целевые показатели набора добровольцев не достигнуты, а также при условии согласия парламента.

Также 18-летние мужчины должны будут заполнять анкеты о своем здоровье, навыках и желании служить.

Законопроект должен быть одобрен кабмином в среду.

Кроме того, немецкие вооруженные силы предлагают "щедрые условия" для новобранцев, отмечает агентство. Так, согласно новому закону, их зарплата должна увеличиться на треть, превысив 2,3 тыс. евро.

Сейчас основная модель рассчитана на добровольный набор, однако политика канцлера Германии Фридриха Мерца по созданию "самой сильной армии" Европы требует быстрого увеличения численности войск.

Ранее стало известно, что войска для новобранцев в Казахстане будут определять с помощью ИИ.

Аксинья Титова
