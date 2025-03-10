Военные предложили передать ядерный арсенал США под контроль ИИ

Представители ВВС и Космических сил США считают, что ИИ сыграет важнейшую, если не решающую роль в системе управления и контроля ядерного арсенала США, сообщает Zakon.kz.

Группа офицеров ВВС и Космических сил заявила во время панельной дискуссии на симпозиуме Ассоциации воздушных и космических сил 2025 года, что ИИ имеет потенциал для ускорения циклов принятия решений и обеспечения того, чтобы приказы доходили до нужного места максимально быстро и безопасно.

Его также можно использовать для помощи персоналу, выполняющему другие обязанности, от обработки разведданных до управления техническим обслуживанием и логистикой.

Должностные лица подчеркнули, что люди всегда должны быть в курсе событий и, что машина в одиночку никогда не сможет принять решение о применении ядерного оружия.

Интересно, что дискуссия, состоявшаяся 6 марта стала далеко не первым случаем, когда представители вооруженных сил США публично выступили за интеграцию ИИ в ядерные операции.

Ранее сообщалось, что Северная Корея впервые явила миру атомную подводную лодку.