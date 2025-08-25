#АЭС в Казахстане
Мир

В МИД Индии сделали резкое заявление по поводу покупки индийского топлива

Индийское топливо, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 06:25 Фото: pixabay
На конференции The Economic Times World Leaders Forum 23 августа глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выступил с заявлением касательно покупки индийского топлива, сообщает Zakon.kz.

Он предложил тем, кто обеспокоен отношениями Нью-Дели с Москвой, не покупать индийское топливо. Об этом пишет издание The Times of India.

"Забавно, когда люди, работающие в американской администрации, поддерживающей интересы бизнеса, обвиняют других людей в ведении бизнеса. Если у вас проблемы с покупкой нефти или нефтепродуктов из Индии, не покупайте. Никто вас не заставляет. Европа покупает, Америка покупает, так что не нравится – не покупайте", – сказал Джайшанкар.

Ранее президент США Дональд Трамп увеличил пошлины на импорт товаров из Индии на 25% из-за того, что Индия приобретает российскую нефть. Американский президент недоволен тем, что Индия является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов, а также покупает у России оружие.

На днях во время традиционного фестиваля по улицам Индии прогуляли огромное чучело Трампа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
