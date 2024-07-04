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Китай и Индия на полях ШОС договорились урегулировать пограничный конфликт

Китай и Индия на полях ШОС договорились урегулировать пограничный конфликт, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:54 Фото: akorda.kz
Главы МИД Индии и Китая Субраманьям Джайшанкар и Ван И на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились решить конфликт на границе стран, передает Zakon.kz.

Об этом рассказало внешнеполитическое ведомство Индии.

В сообщении говорится, что в ходе встречи с членом Политбюро ЦК КПК и министром иностранных дел Китая Ван И обсуждалось скорейшее решение остающихся проблем в приграничных районах. Было достигнуто соглашение удвоить усилия по дипломатическим и военным каналам для урегулирования конфликтов.

Согласно информации МИД Индии, страны намерены восстановить мир на границе и устранить препятствия для нормализации двусторонних отношений. Министры иностранных дел обменялись мнениями по поводу скорейшего решения вопросов вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.

Между странами давно тлеет пограничный конфликт в горной местности. Начавшийся еще в 1970-е годы и получивший продолжение в 2020 году, когда в результате стычек с обеих сторон были погибшие и раненые.

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Конфликт связан с неопределенностью границы длиной 3488 километров. Обе страны держат на линии соприкосновения войска и военную технику, усугубляя напряженность на территории.

В Астане проходит 24-й саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества,  мировые СМИ проявляют к нему огромный интерес.

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