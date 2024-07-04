Китай и Индия на полях ШОС договорились урегулировать пограничный конфликт
Об этом рассказало внешнеполитическое ведомство Индии.
В сообщении говорится, что в ходе встречи с членом Политбюро ЦК КПК и министром иностранных дел Китая Ван И обсуждалось скорейшее решение остающихся проблем в приграничных районах. Было достигнуто соглашение удвоить усилия по дипломатическим и военным каналам для урегулирования конфликтов.
Согласно информации МИД Индии, страны намерены восстановить мир на границе и устранить препятствия для нормализации двусторонних отношений. Министры иностранных дел обменялись мнениями по поводу скорейшего решения вопросов вдоль линии фактического контроля в Восточном Ладакхе.
Между странами давно тлеет пограничный конфликт в горной местности. Начавшийся еще в 1970-е годы и получивший продолжение в 2020 году, когда в результате стычек с обеих сторон были погибшие и раненые.
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