Трамп против прессы: он назвал худшие СМИ США и требует лишить их лицензий

25 августа президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензий телеканалы ABC и NBC News, сообщает Zakon.kz.

На своей персональной платформе Truth Social он назвал их "двумя худшими и самыми предвзятыми в истории".

"В 97% случаях показывают обо мне негативные новости. Если это так, они просто являются рукой Демократической партии. Они должны потерять свои лицензии за несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов. Они должны заплатить большие суммы за привилегию использовать самые ценные частоты в любое время!!!" – написал Трамп.

Он добавил, что поддержит решение Федеральной комиссии по связи об отзыве лицензий у их телеканалов. Известно, что данная комиссия выдает владельцам телевизионных станций лицензии, которые необходимо периодически продлевать.

Фото: truthsocial

В марте 2024 года Трамп обратился в суд по поводу высказываний ведущего ABC Джорджа Стефанопулоса, который в эфире утверждал, что Трамп был признан виновным в изнасиловании, несмотря на то, что речь шла о сексуальных домогательствах. В результате судебного процесса ABC News и Стефанопулос согласились урегулировать дело, выплатив Трампу 15 млн долларов.

