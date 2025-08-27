#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
537.63
622.52
6.69
Мир

Трамп взъелся на Сороса: он требует наказать миллиардера за протесты в США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 00:03 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп 27 августа призвал привлечь к уголовной ответственности предпринимателя и миллиардера Джорджа Сороса, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social, где обвинил бизнесмена в поддержке протестов в стране.

"Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный левак, должны быть обвинены по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп.

По его мнению, Сорос и его команда причинили большой вред Соединенным Штатам.

Трамп подчеркнул, что привлечь миллиардера к ответственности следует по закону RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – о коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях).

Ранее американский президент заявил о планах встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом Дональд Трамп сообщил, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Устроил стрельбу в школе США: под подозрением 20-летний американец
Мир
00:22, 28 августа 2025
Устроил стрельбу в школе США: под подозрением 20-летний американец
Драгоценности и антиквариат на 30 млн долларов изъяли на базаре в Стамбуле
Мир
23:13, 27 августа 2025
Драгоценности и антиквариат на 30 млн долларов изъяли на базаре в Стамбуле
В католической школе в США произошла стрельба: есть погибшие и раненые
Мир
20:24, 27 августа 2025
В католической школе в США произошла стрельба: есть погибшие и раненые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: