Трамп взъелся на Сороса: он требует наказать миллиардера за протесты в США

Президент США Дональд Трамп 27 августа призвал привлечь к уголовной ответственности предпринимателя и миллиардера Джорджа Сороса, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост американский лидер опубликовал в социальной сети Truth Social, где обвинил бизнесмена в поддержке протестов в стране.

"Джордж Сорос и его замечательный сын, радикальный левак, должны быть обвинены по закону RICO за поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединенных Штатов Америки", – написал Трамп.

По его мнению, Сорос и его команда причинили большой вред Соединенным Штатам.

Трамп подчеркнул, что привлечь миллиардера к ответственности следует по закону RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – о коррумпированных и находящихся под влиянием организованной преступности организациях).

