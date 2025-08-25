#АЭС в Казахстане
Мир

Король Иордании прибыл в Узбекистан

Король Иордании прибыл в город Самарканд, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 19:40 Фото: president.uz
По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн прибыл 25 августа в Узбекистан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту города Самарканда короля Иордании встретил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, передает пресс-служба президента. В честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.

Фото: president.uz

Состоялась торжественная церемония с исполнением национальных песен и танцев.

Фото: president.uz

"Основные мероприятия визита запланированы на 26 августа", – говорится в сообщении.

25 августа главы государств вместе посетят достопримечательности древнего Самарканда.

Фото: president.uz

По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн посетит Казахстан с 26 по 27 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
