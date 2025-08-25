#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
535.99
626.36
6.64
Мир

США собираются сокращать ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 02:20 Фото: flickr/Gage Skidmore
Соединенные Штаты стремятся к дальнейшему сокращению ядерных вооружений вместе с Россией, а также к подключению Китая к данному процессу, сообщает Zakon.kz.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания новых указов в Белом доме.

Он подчеркнул, что недавний визит президента РФ Владимира Путина на Аляску для обсуждения прежде всего перспектив мирного урегулирования российско-украинского конфликта был "очень успешным".

"Это был также очень успешный день для других вопросов. Потому что мы говорим и о ракетах, ядерном оружии, обо многих других вещах", – отметил Трамп.

Как уточнил глава администрации США, страны собираются подключить к этому процессу и Китай.

"У нас больше всех ядерных вооружений. Россия на втором месте, а на третьем – Китай", – утверждает Трамп.

По его прогнозу, Китай сравняется с США по числу стратегических ядерных боезарядов "через 5 лет".

Ранее мы писали о том, что США разместили в Гренландии самолет ядерного контроля. Он предназначен для обеспечения связи со стратегическими подводными лодками в случае ядерного конфликта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Трамп против прессы: он назвал худшие СМИ США и требует лишить их лицензий
Мир
01:10, 26 августа 2025
Трамп против прессы: он назвал худшие СМИ США и требует лишить их лицензий
Специалист назвал продукты, которые приводят к сонливости в дневное время
Мир
23:46, 25 августа 2025
Специалист назвал продукты, которые приводят к сонливости в дневное время
Виктория Боня предложила деньги для спуска Натальи Наговицыной с горы в Кыргызстане
Мир
21:11, 25 августа 2025
Виктория Боня предложила деньги для спуска Натальи Наговицыной с горы в Кыргызстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: