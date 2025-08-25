США собираются сокращать ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем
Фото: flickr/Gage Skidmore
Соединенные Штаты стремятся к дальнейшему сокращению ядерных вооружений вместе с Россией, а также к подключению Китая к данному процессу, сообщает Zakon.kz.
Как передает ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания новых указов в Белом доме.
Он подчеркнул, что недавний визит президента РФ Владимира Путина на Аляску для обсуждения прежде всего перспектив мирного урегулирования российско-украинского конфликта был "очень успешным".
"Это был также очень успешный день для других вопросов. Потому что мы говорим и о ракетах, ядерном оружии, обо многих других вещах", – отметил Трамп.
Как уточнил глава администрации США, страны собираются подключить к этому процессу и Китай.
"У нас больше всех ядерных вооружений. Россия на втором месте, а на третьем – Китай", – утверждает Трамп.
По его прогнозу, Китай сравняется с США по числу стратегических ядерных боезарядов "через 5 лет".
Ранее мы писали о том, что США разместили в Гренландии самолет ядерного контроля. Он предназначен для обеспечения связи со стратегическими подводными лодками в случае ядерного конфликта.
