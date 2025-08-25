Виктория Боня предложила деньги для спуска Натальи Наговицыной с горы в Кыргызстане

24 августа любительница подъемов в горы Виктория Боня рассказала о готовности перевести от себя лично 10 тыс. долларов, чтобы посодействовать в возможности снять тело Наговицыной с горы в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение Виктория разместила на своей странице в Instagram и адресовала сыну Натальи Наговицыной.

"Светлая ей память. Я обращаюсь к ее сыну, напишите мне. Я готова перевести вам 10 тыс. долларов, чтобы посодействовать в возможности снять ее тело с горы", – заявила телеведущая.

Также Боня причислила себя к индустрии альпинизма и поделилась, что "альпинизм – это не только про вершины, это про этику, братство и честь".

"Быть частью этого мира – значит разделять ценности, где честь важнее жизни, а помощь ближнему – естественный закон. И действительно, люди, не прошедшие этот опыт, никогда не смогут понять, каково это – смотреть в лицо стихии и все равно оставаться человеком", – продолжила она.

Боня уточнила, что эти слова относятся именно к тем, кто оскорбляет других и выбор человека.

"Вам не понять! Конечно, не нужно принимать это на свой счет, если ты не ходишь в горы. Это тоже выбор. Это тоже круто. Но и оскорблять тех, кто живет иначе, тоже не нужно", – подытожила предложение о помощи российская телеведущая.

23 августа стало известно, что Наталья Наговицына погибла на пике Победы. 12 дней она провела в горах Кыргызстана без воды и еды. Операция по спасению женщины остановлена из-за погодных условий.