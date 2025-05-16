Андрей Малахов объяснил, почему скрывает от общественности восьмилетнего сына

В ноябре 2017 года в семье российского ведущего Андрея Малахова и его супруги Натальи Шкулевой родился сын Александр. Родители до сих пор не представили наследника широкой публике, сообщает Zakon.kz.

Как признался 53-летний телеведущий в шоу Aleko in my Bag, он намеренно прячет Сашу от телекамер.

"Мне кажется, это будет разрушать его внутреннее восприятие мира и внутреннюю самооценку. Ему не просто, когда люди подбегают ко мне, просят сфотографироваться… Причем он замечает это гораздо раньше, чем я. Говорит: "Готовься, сейчас к тебе подойдут". Как-то летом сидим с Сашей у бассейна. Он: "Две женщины, сидящие напротив, исподтишка снимают тебя". Я спрашиваю: "Может, тебя?!". Он ответил, что пару раз скорчил рожицы, так что вряд ли они захотят его снимать. У него есть чувство юмора, он понимает, кто его папа. Это тоже своего рода внутренняя ответственность, которая, может, до конца его не радует, но мы пытаемся найти компромисс", – поделился знаменитый отец.

Также Андрей рассказал, как проводит время с сыном, отметив, что очень дорожит этими моментами. По его словам, сложно встать в семь утра, отвезти сына в школу, но в этом есть какое-то удовольствие, когда ты видишь, как он бежит в школу с портфелем.

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