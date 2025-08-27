#АЭС в Казахстане
Мир

Турист пропал на озере в Италии при попытке спасти своих детей

В Италии пропал турист из Германии, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 05:07 Фото: ansa.it
25 августа, пытаясь спасти своих детей в итальянском озере Комо, пропал турист из Германии, сообщает Zakon.kz.

По данным агентства ANSA, дети оказались в воде "при невыясненных обстоятельствах". Мужчина находился в лодке и нырнул в воду, чтобы вытащить из нее двух маленьких детей.

Однако его, вероятно, унесло подводное течение, и больше на поверхности воды он не появлялся. Другие туристы на пляже подняли тревогу, увидев, что мужчина так и не вынырнул. Сейчас его ищут спасатели, которые запросили помощь вертолета, и водолазы.

Также правоохранительные органы провели предварительное расследование, чтобы восстановить картину произошедшего. Они выяснили, что семья арендовала лодку и отплыла на ней от берега. Вскоре мужчина прыгнул в воду и потерял силы в волнах.

23 августа в море Стамбула на лодках прошла акция в поддержку Газы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
