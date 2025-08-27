Турист пропал на озере в Италии при попытке спасти своих детей
По данным агентства ANSA, дети оказались в воде "при невыясненных обстоятельствах". Мужчина находился в лодке и нырнул в воду, чтобы вытащить из нее двух маленьких детей.
Однако его, вероятно, унесло подводное течение, и больше на поверхности воды он не появлялся. Другие туристы на пляже подняли тревогу, увидев, что мужчина так и не вынырнул. Сейчас его ищут спасатели, которые запросили помощь вертолета, и водолазы.
Si tuffa nel lago di Como per salvare i figli caduti in acqua ma non riemerge: le ricerche dell'uomo disperso pic.twitter.com/hsnbbsm48Q— Fanpage.it (@fanpage) August 26, 2025
Также правоохранительные органы провели предварительное расследование, чтобы восстановить картину произошедшего. Они выяснили, что семья арендовала лодку и отплыла на ней от берега. Вскоре мужчина прыгнул в воду и потерял силы в волнах.
Un cittadino tedesco è disperso nel Lago di Como, dopo essere riuscito a salvare i figli piccoli finiti in acqua. L'uomo era in barca e si è tuffato per soccorrere i 2 bambini,quando è stato inghiottito dalle correnti e non è più riemerso. pic.twitter.com/8fbd9D2BDc— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) August 25, 2025
