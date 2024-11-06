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В Италии туристам начали продавать воздух

Италия, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 07:27 Озеро Комо, фото: pixabay
Туристам в Италии начали продавать банки с воздухом с озера Комо, сообщает Zakon.kz.

Озеро Комо в последние годы стало очень популярно у туристов, поэтому маркетологи начали искать способы извлечь из этого больше выгоды. Эксперт отрасли Давид Абагейл придумал продавать воздух в банках. Так, по словам производителей, туристы смогут привезти домой частичку курорта, пишет CNN.

В компании ItalyComunica, производящей сувенир, заявили, что в каждой банке содержится 400 мл настоящего воздуха с живописного озера Комо. Купить ее можно за 9,9 евро.

Однако идея продажи воздуха понравилась не всем. Мэр Комо Алессандро Рапинезе заявил, что лучше бы туристы покупали шелковые шарфы, которыми славится их район.

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