Путешествие в Индию стало для туриста роковым

Итальянский турист погиб во время купания на пляж Ярада в городе Вишакхапатнам в Индии, сообщает Zakon.kz.

По данным портала INDIA New England News, мужчина был с группой из 16 иностранных путешественников, которые проигнорировали предупреждения об опасности купания в этом районе и зашли в море. Вскоре двое итальянцев попали в сильное течение и ушли под воду на глазах у остальных.

Несмотря на то, что спасатели прибыли на место быстро и тут же вытащили на берег обоих туристов, спасти удалось только одного. Второго госпитализировали в критическом состоянии. Врачи констатировали кончину туриста, его тело отправили на вскрытие.

Местная полиция ведет расследование инцидента.

