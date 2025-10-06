#АЭС в Казахстане
Мир

Путешествие в Индию стало для туриста роковым

турист погиб на глазах группы путешественников в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 21:48 Фото: pixabay
Итальянский турист погиб во время купания на пляж Ярада в городе Вишакхапатнам в Индии, сообщает Zakon.kz.

По данным портала INDIA New England News, мужчина был с группой из 16 иностранных путешественников, которые проигнорировали предупреждения об опасности купания в этом районе и зашли в море. Вскоре двое итальянцев попали в сильное течение и ушли под воду на глазах у остальных.

Несмотря на то, что спасатели прибыли на место быстро и тут же вытащили на берег обоих туристов, спасти удалось только одного. Второго госпитализировали в критическом состоянии. Врачи констатировали кончину туриста, его тело отправили на вскрытие.

Местная полиция ведет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что День образования Китая обернулся крупной операцией по спасению туристов.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
