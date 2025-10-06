Путешествие в Индию стало для туриста роковым
Итальянский турист погиб во время купания на пляж Ярада в городе Вишакхапатнам в Индии, сообщает Zakon.kz.
По данным портала INDIA New England News, мужчина был с группой из 16 иностранных путешественников, которые проигнорировали предупреждения об опасности купания в этом районе и зашли в море. Вскоре двое итальянцев попали в сильное течение и ушли под воду на глазах у остальных.
Несмотря на то, что спасатели прибыли на место быстро и тут же вытащили на берег обоих туристов, спасти удалось только одного. Второго госпитализировали в критическом состоянии. Врачи констатировали кончину туриста, его тело отправили на вскрытие.
Местная полиция ведет расследование инцидента.
