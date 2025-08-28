Лжестоматолог ставила американцам виниры, используя клей для ногтей

Очередной скандал сотрясает Флориду (США): женщину обвиняют в том, что она выдавала себя за стоматолога, нанося вред пациентам, сообщает Zakon.kz.

По информации KATU, стоматологу Эмели Мартинес грозит минимум четыре пункта обвинения в незаконной стоматологической практике, а также мошенничество.

Как выяснилось, 35-летняя женщина, рекламировавшая свои услуги в социальных сетях под псевдонимом Veneerlady, предлагала установку виниров по заниженным ценам. Теперь некоторые из ее клиентов понимают, почему цена была такой низкой.

По данным полиции Флориды, Мартинес не имела лицензии и образования, когда выполняла стоматологические процедуры, в результате чего несколько пациентов столкнулись с огромными счетами за экстренную стоматологическую помощь для исправления нанесенного ущерба.

В одном из случаев Мартинес якобы неправильно установила виниры, причинив пациентке "боль и травмы". По словам властей, настоящему врачу пришлось провести "экстренную стоматологическую операцию", чтобы спасти зубы пациентки.

В ходе операции выяснилось, что Мартинес, по всей видимости, использовала для установки виниров "клей для ногтей".

Еще два человека обратились в полицию после того, как испытали боль и заразились инфекцией после процедур, проведенных Мартинес.

