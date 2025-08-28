Плохие новости ожидают иностранных студентов в США

Администрация президента Дональда Трампа 27 августа 2025 года объявила о предлагаемом правиле, ограничивающем срок пребывания иностранных студентов в США четырьмя годами, сообщает Zakon.kz.

Новое правило ограничит срок пребывания в США определенных владельцев виз, включая иностранных студентов. В Министерстве внутренней безопасности штатов эту меру объясняют желанием пресечь "визовые злоупотребления". Там считают, что иностранные студенты "воспользовались щедростью США" и стали "вечными студентами", продолжая учиться в колледжах, чтобы иметь возможность остаться в стране.

"Слишком долго прошлые администрации разрешали иностранным студентам и другим владельцам виз оставаться в США практически на неопределенный срок, что создавало угрозу безопасности, обходилось налогоплательщикам в неисчислимые суммы и ставило в невыгодное положение граждан США", – приводит Fox news слова из заявления.

С 1978 года иностранным студентам, или обладателям визы F, разрешалось оставаться в США на время, на которое они были зачислены на дневное отделение в учебном заведении. Новое правило позволит иностранным студентам и лицам, приезжающим по обмену, оставаться в стране на срок действия программы, в которой они участвуют, хотя федеральное правительство ограничит этот срок четырьмя годами. Это, отмечает издание, как правило, меньше, чем требуется для получения любого дополнительного образования, помимо степени бакалавра.

В дополнение к студентам предлагаемое правило устанавливает первоначальный срок приема для иностранных журналистов на срок до 240 дней. Они могут ходатайствовать о продлении еще на 240 дней, но не более, чем на срок их работы.

Материал по теме Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам

Госдепартамент США с начала 2025 года аннулировал более 6 тыс. виз иностранных студентов из-за нарушений сроков пребывания и несоблюдения закона.

Дональд Трамп с вступлением на пост президента ведет борьбу с нелегальными мигрантами и политику "защиты американцев от опасных иностранных субъектов". Весной 2015-го администрация запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тысячу долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях. А летом Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран.