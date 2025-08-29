Трамп взбудоражил демократов, решив сократить помощь развивающимся странам

Президент Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении отменить одобренную Конгрессом иностранную помощь в размере 4,9 млрд долларов, что вызвало критику со стороны демократов, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, он хочет прибегнуть к механизму, который не применялся почти полвека.

"Впервые за почти 50 лет президент использует свои полномочия, предоставленные ему Законом о контроле за изъятием имущества, для проведения "карманной отмены", аннулируя 4,9 млрд долларов, выделенных на иностранную помощь и предназначенных для использования в военных целях, что противоречит приоритетам президента "Америка прежде всего", – заявил представитель Бюджетно-бюджетного управления.

Как уточняется, в сумму, выделение которой Трамп намерен отменить, входят 3,2 млрд долларов на цели Агентства США по международному развитию (USAID), 322 млн долларов из Демократического фонда Госдепартамента и USAID, 521 млн долларов взносов Госдепа международным организациям долларов, 393 млн долларов взносов Госдепа на миротворческую деятельность и 445 млн долларов отдельно заложенной в бюджет помощи на миротворчество. Эти средства уже были заморожены и не направлены на указанные цели.

Также иностранные СМИ пишут, что одна из статей расходов предполагала направление 1,5 млн долларов на продажу картин женщин c Украины.

