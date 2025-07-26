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Мир

Трамп сообщил о пропаже 100 млн долларов для помощи пострадавшим от пожаров в Калифорнии

пожар, огонь, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 10:06 Фото: Х//OdakTV1
Президент США Дональд Трамп заявил, что 100 млн долларов, которые были собраны на помощь пострадавшим от пожаров в штате Калифорния, пропали, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Пропали 100 млн. Они должны были пойти на помощь пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе, которые при должном управлении никогда бы не случились", – говорится в сообщении.

Трамп назвал пропажу столь крупной суммы аферой Демократической партии США. Также он обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в бездействии во время пожаров и призвал восстановить город.

Многочисленные лесные пожары в Лос-Анджелесе начались 7 января 2025 года. В связи с возгораниями в штате был объявлен режим крупного стихийного бедствия. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений.

25 июля 2025 года в Астане вынесли приговоры по громкому делу, связанному с мошенничеством и хищением благотворительных средств. Главе благотворительного фонда Перизат Кайрат назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Ее мать Гайни Алашбаеву тоже признали виновной и приговорили к семи годам лишения свободы.

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Андрей Дюсупов
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