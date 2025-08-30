#АЭС в Казахстане
Мир

Суд признал незаконными пошлины Трампа в отношении других стран

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 09:53 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп назвал ошибочным решение апелляционного суда, признавшего большинство введенных им торговых пошлин в отношении других стран незаконным, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее обращение он опубликовал социальной сети Truth Social.

"Все тарифы действуют до сих пор! Сегодня крайне пристрастный апелляционный суд неправильно заявил, что наши тарифы должны быть отменены, но они знают, что Соединенные Штаты Америки в конечном итоге победят", – заявил глава США.

Трамп отметил, что отмена тарифов может обернуться для Соединенных Штатов "катастрофой", которая ослабит и уничтожит государство.

Он подчеркнул, что Вашингтон больше не намерен терпеть "несправедливые торговые тарифы, навязанные другими странами", поэтому его пошлины являются лучшим инструментом для помощи, оказываемой американским производителям и компаниям.

30 августа 2025 года стало известно, что апелляционный суд США признал введение большинства тарифов Трампа незаконным. При этом уточнялось, что пошлины будут действовать вплоть до 14 октября 2025 года для того, чтобы у офиса Трампа была возможность подать апелляцию в Верховный суд США.

Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении отменить одобренную Конгрессом иностранную помощь в размере 4,9 млрд долларов, что вызвало критику со стороны демократов.

Андрей Дюсупов
