Трамп намерен укрепить сотрудничество с Казахстаном и другими странами ЦА

Фото: Акорда

Президент США Дональд Трамп выпустил пост, где заявил о начале "прекрасных новых отношений" со странами Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Трамп опубликовал 8 ноября 2025 года. "Вчера мне выпала большая честь провести в Белом доме саммит с президентами пяти замечательных стран: Касым-Жомартом Токаевым (Казахстан), Шавкатом Мирзиёевым (Узбекистан), Эмомали Рахмоном (Таджикистан), Садыром Джапаровым (Кыргызстан) и Сердаром Бердымухамедовым (Туркменистан). На протяжении трех десятилетий мои предшественники не уделяли этим странам Центральной Азии должного внимания. Теперь лидеры этого стратегически важного региона, расположенного на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока и обладающего большими запасами критически важных минералов, углеводородов и человеческими талантами, имеют президента Соединенных Штатов Америки, который намерен всецело участвовать в этом процессе!" – заявил президент США. Дональд Трамп отметил, что саммит США со странами ЦА "положил начало прекрасным новым отношениям". "В ознаменование 10-летнего юбилея платформы C5+1 мы заключили многомиллиардные коммерческие соглашения, которые позволят создать десятки тысяч рабочих мест в США в таких отраслях, как авиация, добыча критически важных минералов, сельское хозяйство, железные дороги, автомобилестроение и технологии. Наш саммит положил начало прекрасным новым отношениям между Соединенными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном!" – заключил глава США. Материал по теме Страны Центральной Азии и США договорились о новом экономическом сотрудничестве – заявление МИД Ранее Трамп заявил о присоединении Казахстана к "клубу силы".

