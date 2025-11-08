#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
526.02
607.55
6.5
События

Трамп намерен укрепить сотрудничество с Казахстаном и другими странами ЦА

президенты, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 11:08 Фото: Акорда
Президент США Дональд Трамп выпустил пост, где заявил о начале "прекрасных новых отношений" со странами Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост Трамп опубликовал 8 ноября 2025 года.

"Вчера мне выпала большая честь провести в Белом доме саммит с президентами пяти замечательных стран: Касым-Жомартом Токаевым (Казахстан), Шавкатом Мирзиёевым (Узбекистан), Эмомали Рахмоном (Таджикистан), Садыром Джапаровым (Кыргызстан) и Сердаром Бердымухамедовым (Туркменистан). На протяжении трех десятилетий мои предшественники не уделяли этим странам Центральной Азии должного внимания. Теперь лидеры этого стратегически важного региона, расположенного на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока и обладающего большими запасами критически важных минералов, углеводородов и человеческими талантами, имеют президента Соединенных Штатов Америки, который намерен всецело участвовать в этом процессе!" – заявил президент США.

Дональд Трамп отметил, что саммит США со странами ЦА "положил начало прекрасным новым отношениям".

"В ознаменование 10-летнего юбилея платформы C5+1 мы заключили многомиллиардные коммерческие соглашения, которые позволят создать десятки тысяч рабочих мест в США в таких отраслях, как авиация, добыча критически важных минералов, сельское хозяйство, железные дороги, автомобилестроение и технологии. Наш саммит положил начало прекрасным новым отношениям между Соединенными Штатами и Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном!" – заключил глава США.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 11:08
Страны Центральной Азии и США договорились о новом экономическом сотрудничестве – заявление МИД

Ранее Трамп заявил о присоединении Казахстана к "клубу силы".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Суд признал незаконными пошлины Трампа в отношении других стран
09:53, 30 августа 2025
Суд признал незаконными пошлины Трампа в отношении других стран
Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара
03:40, 10 сентября 2025
Трамп открестился от действий Израиля в отношении Катара
Мощь ядерного оружия безумна: Трамп призвал страны разоружиться
01:41, 07 марта 2025
Мощь ядерного оружия безумна: Трамп призвал страны разоружиться
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: