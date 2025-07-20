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Мир

Камчатке угрожает цунами после трех сильных землетрясений

Камчатка, карта, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 14:39 Фото: Х/oldLentach
Сразу несколько сильных землетрясений зафиксировали в Камчатском крае России. Сегодня, 20 июля 2025 года, местных жителей предупредили об угрозе цунами, сообщает Zakon.kz.

В 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,3. Позднее еще одно, магнитудой 6,5 на глубине 13 км, произошло в 171 км. Третий раз подземные толчки магнитудой 7,6 зарегистрировали в 115 км от Петропавловска-Камчатского.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, угроза цунами объявлена в нескольких населенных пунктах региона.

"Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м", – говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали подняться на возвышенности и не приближаться к воде.

Утром, 20 июля 2025 года, власти Гонконга объявили штормовое предупреждение высшего уровня из-за тайфуна "Вифа", который угрожает обрушиться на город.

Ранее именно этот тайфун стал причиной крушения туристического судна во Вьетнаме. На его борту находились 48 пассажиров. В данный момент число погибших возросло до 37 человек.

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Андрей Дюсупов
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