Камчатке угрожает цунами после трех сильных землетрясений

Сразу несколько сильных землетрясений зафиксировали в Камчатском крае России. Сегодня, 20 июля 2025 года, местных жителей предупредили об угрозе цунами, сообщает Zakon.kz.

В 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,3. Позднее еще одно, магнитудой 6,5 на глубине 13 км, произошло в 171 км. Третий раз подземные толчки магнитудой 7,6 зарегистрировали в 115 км от Петропавловска-Камчатского.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю, угроза цунами объявлена в нескольких населенных пунктах региона.

"Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольское. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 м. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 м", – говорится в сообщении.

Десять землетрясений на Камчатке за полтора часа. Самое сильное – 7,4 балла pic.twitter.com/VQSrF9SgzE — Garry (@Garry417271035) July 20, 2025

Жителям рекомендовали подняться на возвышенности и не приближаться к воде.

Утром, 20 июля 2025 года, власти Гонконга объявили штормовое предупреждение высшего уровня из-за тайфуна "Вифа", который угрожает обрушиться на город.

Ранее именно этот тайфун стал причиной крушения туристического судна во Вьетнаме. На его борту находились 48 пассажиров. В данный момент число погибших возросло до 37 человек.