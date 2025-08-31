В Иране мужчина оседлал акулу и выжил

На побережье иранского города Абадан мужчина забрался на спину китовой акулы. Видео храбреца взорвало соцсети, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, инцидент случился рядом с буровой платформой в Персидском заливе.

"На ролике видно, как мужчина ныряет в воду, хватается за плавник акулы и взбирается ей на спину. Вскоре он даже начинает прыгать, стоя на огромной рыбе", – говорится в публикации.

Сама акула не стала проявлять агрессию. Вскоре мужчина потерял равновесие, вновь сел на рыбу и продолжил махать руками, а потом она уплыла.

Shocking moment moron jumps onto a WHALE SHARK and dances on the animal's back in 'sickening' stunt pic.twitter.com/fMgCqsgTQS — Grifty (@TheGriftReport) August 29, 2025

Эксперты поясняют, что китовая акула, в отличие от своих сородичей, не хищник. Она питается планктоном, мелкой рыбой, кальмарами, ракообразными и даже водорослями.

