Отказавшийся от поездки в Китай президент Индонезии согласился с требованиями протестующих

Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение прислушаться к лозунгам протестующих и отменил надбавки парламентариям, которые стали одним из поводов для многотысячных протестов в Джакарте, сообщает Zakon.kz.

На официальном сайте главы государства было опубликовано обращение к митингующим.

"В ответ на искренние запросы народа я получил информацию от председателей партий, что они приняли решительные меры в отношении членов Парламента, начиная с понедельника, 1 сентября 2025 года, против тех депутатов, которые могли сделать недостоверные заявления", – говорится в сообщении.

Также он ввел мораторий на зарубежные командировки членов Парламента.

Ранее сообщалось, что президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за протестов в его стране. В КНР он должен был принять участие в мероприятиях к 80-летию окончания Второй мировой войны.

