В Белом доме назвали дату встречи Трампа с Зеленским

23 сентября президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Zakon.kz.

По данным Oxu.Az, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"23 сентября он примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, в частности, выступит с речью о том, как глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок, и изложит свое четкое и конструктивное видение мира", – заявила Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что президент США также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза.

Ранее сообщалось, что на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским.